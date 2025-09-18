ムサヴィ少将：イランは外交と交渉を問題解決の最善の方法と見なしている

Abna通信社が報じたところによると、ロシアのエネルギー大臣はムサヴィ少将と会談した。ムサヴィ少将は国軍参謀総長である。

ムサヴィ少将は冒頭、イランとロシア両国の関係がさまざまな分野で良い成長と発展の道を歩んでいることを強調し、「イランとロシアに対する厳しい西側諸国の制裁を考慮すると、特に経済分野において協力レベルを向上させるための非常に多くの能力がある。これは、共同委員会を設立し、発展させることで、日々さまざまな分野で強化できる」と述べた。

ムサヴィ少将は、12日間の強要された戦争におけるシオニスト政権のイランへの攻撃に関して、国連および国際原子力機関におけるロシアの非常に良い、そして確固たる立場に言及し、さらに「イラン・イスラム共和国は、戦争を始めたことが一度もないことを世界に証明し、外交と交渉の道を問題解決の最善の方法と見なしている。しかし、悪質で犯罪的な敵は交渉を欺くための隠れ蓑として使い、外交の道を裏切り、イランに対する強要された戦争を開始した。これに対し、国軍は力と断固たる態度で、アメリカとシオニスト政権に厳しく、そして決定的な答えを与えた」と付け加えた。

セルゲイ・ツィヴィリョフも、イスラエルの卑劣な攻撃によるイランの指揮官と科学者の喪失に遺憾の意を表明し、「両国の状況を考慮し、さまざまな分野での協力レベルを向上させるための関連委員会の強化と発展に関するあなたの提案に完全に同意する。イランとロシア両国は、経済と防衛の協力を最高レベルに引き上げるべきだ」と述べた。