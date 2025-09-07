国連がECOとの協力決議を採択

国際アフルルバイト通信社（ABNA）によると、テヘランのECO事務局は、2025年9月5日に国連総会が第79回会合で「国連と経済協力機構（ECO）との協力」と題する決議を全会一致で採択したと発表しました。

カザフスタン共和国とウズベキスタン共和国によって提出されたこの決議は、課題に対処し、持続可能な開発目標（SDGs）を推進する上で、国連とECOとの協力を強化することの重要性を強調しています。

この決議は、国連とECOの関係のさまざまな側面を網羅し、専門機関、基金、プログラムを含む国連システムとの協力を強化するための包括的な枠組みを提供します。

ECOに関連する幅広い分野を網羅するこの文書は、貿易、運輸、エネルギー、農業、産業、人的資源開発、観光に焦点を当てています。

この文書は、ECOビジョン2025や、ハイレベルサミットや閣僚会議で採択されたさまざまな宣言に明記されているように、地域の連結性、クリーンエネルギー、持続可能な開発を促進するためのECOの努力を認めます。また、国際的な金融機関や専門機関に対し、特に地域の輸送回廊、デジタル通過システム、クリーンエネルギープロジェクトの実施において、ECOとの協力を拡大することを奨励しています。

1993年10月に国連総会でオブザーバーとして認められたECOは、ニューヨークの国連本部の年次会合に積極的に参加しています。この決議の採択は、国連とECO間の成長するパートナーシップを再確認し、地域の社会経済的進歩と持続可能な開発という共通の目標を達成するためのより強固な協力への道を開くものです。