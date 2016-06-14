イラク軍、ファルージャ奪還戦でダーイシュ（IS）500人超拘束 市民にまぎれ逃走

イラク軍は先月末に過激派テロ組織「ダーイシュ（IS）」のイラクの拠点の一つであるファルージャの奪 還作戦を開始し、2週間前から攻勢を強めている。こうした中、ファルージャがあるアンバル（Anbar）州の警察幹部は「過去2週間に国内避難民の動きに 乗じて逃走したテロ容疑者546人を拘束した。多くは偽の身分証を使用していた」と明らかにした。

奪還作戦全体を指揮するアブデルワハブ・サアディ（Abdelwahab al-Saadi）司令官は「ダーイシュ（Daesh、ISのアラビア語名の略称）は市民にまぎれて逃走している。われわれはその多くを拘束し、容疑者らを捜査している」と述べた。

首都バグダッド（Baghdad）から西方わずか50キロのファルージャの中心部には、先週まで市民が5万人程度取り残されていたとみられている。一方、市内に潜伏している過激派テロ組織ダーイシュ（IS）戦闘員は推定1000～2500人とされる。

リズ・グランデ（Lise Grande）国連イラク支援ミッション（UNAMI）事務総長特別副代表は13日、イラク軍が築いた安全なルートを使い、ここ数日間で7000人以上の 市民がファルージャから脱出したと語った。イラク軍は2つ目の安全なルートを開くべく作業を進めているという。